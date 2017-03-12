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https://sport.mail.ru/news/tennis/29045012/
12 марта 2017, 0:07 | Теннис | GoTennis.ru

BNP Paribas Open. Каролин Возняцки вышла в третий круг соревнований

14-я ракетка мира, датчанка Каролин Возняцки, в двух сетах сломила сопротивление польки Магды Линетт, занимающей 80-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/0 и вышла в третий раунд турнира BNP Paribas Open.

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. За это время они сделали по два эйса. При этом 26-летняя Возняцки дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её 25-летняя соперница допустила одну двойную ошибку и не сделала ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:0 в пользу датчанки.

В третьем круге соревнований в Индиан-Уэллсе Возняцки померится силами либо с испанкой Карлой Суарес Наварро, либо с чешкой Катержиной Синяковой.
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