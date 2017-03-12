BNP Paribas Open. Каролин Возняцки вышла в третий круг соревнований

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. За это время они сделали по два эйса. При этом 26-летняя Возняцки дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её 25-летняя соперница допустила одну двойную ошибку и не сделала ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:0 в пользу датчанки.

В третьем круге соревнований в Индиан-Уэллсе Возняцки померится силами либо с испанкой Карлой Суарес Наварро, либо с чешкой Катержиной Синяковой.