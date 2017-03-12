BNP Paribas Open. Каролин Возняцки вышла в третий круг соревнований
14-я ракетка мира, датчанка Каролин Возняцки, в двух сетах сломила сопротивление польки Магды Линетт, занимающей 80-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/0 и вышла в третий раунд турнира BNP Paribas Open.
Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. За это время они сделали по два эйса. При этом 26-летняя Возняцки дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре
В третьем круге соревнований в
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