Индиан-Уэллс. Анжелик Кербер отдала своей сопернице лишь три гейма
Вторая ракетка мира, немка Анжелик Кербер, обыграла свою соотечественницу Андреа Петкович, занимающую 79-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/1 во втором круге турнира в
Индиан-Уэллсе.
Матч продолжался 58 минут. За это время спортсменки не сделали ни одного эйса и допустили по три двойные ошибки. При этом 29-летняя Кербер реализовала пять
В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Кербер сыграет с победительницей матча между Юлией Путинцевой из Казахстана и Полин Парментье из Франции.
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