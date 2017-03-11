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https://sport.mail.ru/news/tennis/29044910/
11 марта 2017, 23:47 | Теннис | GoTennis.ru

Индиан-Уэллс. Анжелик Кербер отдала своей сопернице лишь три гейма

Вторая ракетка мира, немка Анжелик Кербер, обыграла свою соотечественницу Андреа Петкович, занимающую 79-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/1 во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Матч продолжался 58 минут. За это время спортсменки не сделали ни одного эйса и допустили по три двойные ошибки. При этом 29-летняя Кербер реализовала пять брейк-пойнтов, а её ровесница — ни одного. Ранее счёт в личных встречах был 6:3 в пользу Анжелик.

В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Кербер сыграет с победительницей матча между Юлией Путинцевой из Казахстана и Полин Парментье из Франции.
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