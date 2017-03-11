Индиан-Уэллс. Анжелик Кербер отдала своей сопернице лишь три гейма

Матч продолжался 58 минут. За это время спортсменки не сделали ни одного эйса и допустили по три двойные ошибки. При этом 29-летняя Кербер реализовала пять брейк-пойнтов, а её ровесница — ни одного. Ранее счёт в личных встречах был 6:3 в пользу Анжелик.

В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Кербер сыграет с победительницей матча между Юлией Путинцевой из Казахстана и Полин Парментье из Франции.