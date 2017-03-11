Карен Хачанов: Меня нередко сравнивают с Маратом Сафиным

«Мне кажется, что я харизматичен, люблю пошутить и обладаю сильным характером. Меня нередко сравнивают с Маратом Сафиным. Он был одним из моих любимых теннисистов, за выступлениями которого я постоянно следил. Он был одним из лучших в мире. Нет, я не пытался копировать его технику, но старался играть подобно ему. Нельзя сказать, что наши стили игры похожи, но мне всегда нравились теннисисты, действующие агрессивно», — приводит слова Хачанова Sport 360.