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11 марта 2017, 23:10 | Теннис | GoTennis.ru

Карен Хачанов: Меня нередко сравнивают с Маратом Сафиным

Россиянин Карен Хачанов рассказал про свой характер и сравнение с Маратом Сафиным.

«Мне кажется, что я харизматичен, люблю пошутить и обладаю сильным характером. Меня нередко сравнивают с Маратом Сафиным. Он был одним из моих любимых теннисистов, за выступлениями которого я постоянно следил. Он был одним из лучших в мире. Нет, я не пытался копировать его технику, но старался играть подобно ему. Нельзя сказать, что наши стили игры похожи, но мне всегда нравились теннисисты, действующие агрессивно», — приводит слова Хачанова Sport 360.
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