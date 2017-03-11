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https://sport.mail.ru/news/tennis/29044746/
11 марта 2017, 23:15 | Теннис | GoTennis.ru

Ирина Хромачёва стала финалисткой турнира ITF в Сан-Паулу

93-я ракетка мира, россиянка Ирина Хромачёва, вышла в финал турнира ITF в Сан-Паулу (Бразилия), обыграв испанку Марию-Тересу Торро-Флор, занимающую 399-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/4.

Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время 21-летняя Хромачёва сделала четыре эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а её 24-летняя соперница один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В финале турнира ITF в Бразилии Хромачёва скрестит ракетки с хозяйкой кортов Лаурой Пигосси.
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