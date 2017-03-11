Ирина Хромачёва стала финалисткой турнира ITF в Сан-Паулу

Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время 21-летняя Хромачёва сделала четыре эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а её 24-летняя соперница один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В финале турнира ITF в Бразилии Хромачёва скрестит ракетки с хозяйкой кортов Лаурой Пигосси.