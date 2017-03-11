Ирина Хромачёва стала финалисткой турнира ITF в Сан-Паулу
93-я ракетка мира, россиянка Ирина Хромачёва, вышла в финал турнира ITF в
Сан-Паулу (Бразилия), обыграв испанку Марию-Тересу Торро-Флор, занимающую 399-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/4.
Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время 21-летняя Хромачёва сделала четыре эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть
В финале турнира ITF в Бразилии Хромачёва скрестит ракетки с хозяйкой кортов Лаурой Пигосси.
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