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https://sport.mail.ru/news/tennis/29044370/
11 марта 2017, 22:03 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Не стоит определять победителя «Кубка Дэвиса» каждый год

Четырёхкратный победитель командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса», испанец Рафаэль Надаль, прокомментировал изменение формата встреч на этом турнире.

«Думаю, всё дело не в трёхсетовом или пятисетовом формате матчей, а в том, что не стоит определять победителя «Кубка Дэвиса» каждый год. Если на соревнования не могут приехать Топ-теннисисты, то ценность турнира теряется. Это свидетельствует о том, что необходимо внести какие-то изменения.

«Кубок Дэвиса» всегда дарит игрокам и болельщикам множество эмоций, но, чтобы это продолжалось, нужно участие теннисистов Топ-уровня. Но при этом они не должны испытывать проблем, приезжая на этот турнир.

Я не предлагаю проводить его раз в два-три года, но вполне возможно растянуть его на несколько сезонов, чтобы в год проходило, скажем, по несколько раундов. Это было бы разумно, а у теннисистов была бы дополнительная мотивация.

Я неоднократно принимал участие в финале «Кубка Дэвиса» и могу сказать, что это довольно тяжело. Ведь последняя игра проходит в декабре, а в январе уже начинается новый сезон, — приводит слова Надаля Inquirer.
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