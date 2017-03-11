Рафаэль Надаль: Не стоит определять победителя «Кубка Дэвиса» каждый год
Четырёхкратный победитель командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса», испанец Рафаэль Надаль, прокомментировал изменение формата встреч на этом турнире.
«Думаю, всё дело не в трёхсетовом или пятисетовом формате матчей, а в том, что не стоит определять победителя «Кубка Дэвиса» каждый год. Если на соревнования не могут приехать
«Кубок Дэвиса» всегда дарит игрокам и болельщикам множество эмоций, но, чтобы это продолжалось, нужно участие теннисистов
Я не предлагаю проводить его раз в
Я неоднократно принимал участие в финале «Кубка Дэвиса» и могу сказать, что это довольно тяжело. Ведь последняя игра проходит в декабре, а в январе уже начинается новый сезон, — приводит слова Надаля Inquirer.
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