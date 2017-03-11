Рафаэль Надаль: Не стоит определять победителя «Кубка Дэвиса» каждый год

«Думаю, всё дело не в трёхсетовом или пятисетовом формате матчей, а в том, что не стоит определять победителя «Кубка Дэвиса» каждый год. Если на соревнования не могут приехать Топ-теннисисты, то ценность турнира теряется. Это свидетельствует о том, что необходимо внести какие-то изменения.

«Кубок Дэвиса» всегда дарит игрокам и болельщикам множество эмоций, но, чтобы это продолжалось, нужно участие теннисистов Топ-уровня. Но при этом они не должны испытывать проблем, приезжая на этот турнир.

Я не предлагаю проводить его раз в два-три года, но вполне возможно растянуть его на несколько сезонов, чтобы в год проходило, скажем, по несколько раундов. Это было бы разумно, а у теннисистов была бы дополнительная мотивация.

Я неоднократно принимал участие в финале «Кубка Дэвиса» и могу сказать, что это довольно тяжело. Ведь последняя игра проходит в декабре, а в январе уже начинается новый сезон, — приводит слова Надаля Inquirer.