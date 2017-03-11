Дарья Гаврилова: Мне уже удавалось обыграть Свитолину раньше

«Я считаю, что в этой встреча преимущество на моей стороне, поскольку на победу в предыдущем поединке мне понадобилось менее двух часов, а ей — почти три. Она провела уже немало матчей и долгое время не проигрывала. Уверена, что у неё накопилась некоторая усталость, но не только из-за последнего матча, но и из-за перенасыщения теннисом.

Не сомневаюсь, что она будет цепляться за важные очки, ведь когда ты чувствуешь уверенность в себе, то у тебя нет страха. Матч будет очень упорным, но мне уже удавалось обыграть её. Надеюсь, мне удастся победить на этот раз, — приводит слова Гавриловой пресс-служба Федерации тенниса Австралии.