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11 марта 2017, 18:01 | Теннис | GoTennis.ru

BNP Paribas Open. Расписание четвёртого игрового дня

Суббота, 11 марта — четвёртый игровой день турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (США). В этот день продолжатся поединки мужского и женского турниров в одиночном и парном разрядах.

Суббота 11 марта — четвёртый игровой день турнира BNP Paribas <span class=error>Open</span> в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> (США). В этот день продолжатся поединки мужского и женского турниров в одиночном и парном разрядах. Увеличить
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Сегодня на корты спорткомплекса Indian Wells Tennis Garden выйдут двое представителей России: Елена Веснина и Карен Хачанов.

BNP Paribas Open. Суббота, 11 марта 2017 года.

Stadium 1. Начало в 11:00 (22:00 по московскому времени)
Андреа Петкович (Германия) — Анжелик Кербер (Германия, 2).

Далее
Фабио Фоньини (Италия) — Жо-Вилфрид Цонга (Франция, 7).

Далее
Елена Янкович (Сербия) — Винус Уильямс (США, 12).

Далее
Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Паоло Лоренци (Италия).

Не ранее 19:00 (05:00)
Энди Маррей (Великобритания, 1) — Вашек Поспишил (Канада).

Не ранее 20:30 (06:30)
Коко Вандевеге (США, 20) — Люси Шафаржова (Чехия).

Stadium 2. Начало в 11:00 (22:00)
Жереми Шарди (Франция) — Доминик Тим (Австрия, 8).

Далее
Михаил Кукушкин (Казахстан) — Джон Иснер (США, 20).

Далее
Бьорн Фратанджело (США) — Томаш Бердых (Чехия, 13).

Далее
Донна Векич (Хорватия) — Симона Халеп (Румыния, 4).

Не ранее 18:00 (04:00)
Ник Киргиос/Ненад Зимоньич (Австралия/Сербия) — Боб Брайан/Майк Брайан (США, 2).

Stadium 3. Начало в 11:00 (22:00).
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