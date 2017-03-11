BNP Paribas Open. Расписание четвёртого игрового дня
Суббота, 11 марта — четвёртый игровой день турнира BNP Paribas Open в
Индиан-Уэллсе (США). В этот день продолжатся поединки мужского и женского турниров в одиночном и парном разрядах.
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Сегодня на корты спорткомплекса Indian Wells Tennis Garden выйдут двое представителей России: Елена Веснина и Карен Хачанов.
BNP Paribas Open. Суббота, 11 марта 2017 года.
Stadium 1. Начало в 11:00 (22:00 по московскому времени)
Андреа Петкович (Германия) — Анжелик Кербер (Германия, 2).
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Фабио Фоньини (Италия) —
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Елена Янкович (Сербия) — Винус Уильямс (США, 12).
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Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Паоло Лоренци (Италия).
Не ранее 19:00 (05:00)
Энди Маррей (Великобритания, 1) — Вашек Поспишил (Канада).
Не ранее 20:30 (06:30)
Коко Вандевеге (США, 20) — Люси Шафаржова (Чехия).
Stadium 2. Начало в 11:00 (22:00)
Жереми Шарди (Франция) — Доминик Тим (Австрия, 8).
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Михаил Кукушкин (Казахстан) — Джон Иснер (США, 20).
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Бьорн Фратанджело (США) — Томаш Бердых (Чехия, 13).
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Донна Векич (Хорватия) — Симона Халеп (Румыния, 4).
Не ранее 18:00 (04:00)
Ник Киргиос/Ненад Зимоньич (Австралия/Сербия) — Боб Брайан/Майк Брайан (США, 2).
Stadium 3. Начало в 11:00 (22:00).
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