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11 марта 2017, 18:01 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Надеюсь быстро восстановиться после болезни и показать свою лучшую игру

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от своего выступления на турнире в Индиан-Уэллсе.

Испанский теннисист Рафаэль <span class=error>Надаль</span> поделился ожиданиями от своего выступления на турнире в <nobr>Индиан-Уэллсе.</nobr> Увеличить
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«Во втором раунде мне предстоит встреча с Гвидо Пельей. Если всё пройдёт хорошо, то я смогу прокомментировать жеребьёвку.

На протяжении двух дней я болел, так что вернулся к тренировкам лишь накануне. Сегодня я провёл тренировку, а также выступил в парном разряде. Когда болеешь, то выпадаешь из тренировочного процесса. Надеюсь, что я смогу быстро восстановиться и продемонстрировать свою лучшую игру, — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.
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