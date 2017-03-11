Рафаэль Надаль: Надеюсь быстро восстановиться после болезни и показать свою лучшую игру
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от своего выступления на турнире в
Индиан-Уэллсе.
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«Во втором раунде мне предстоит встреча с Гвидо Пельей. Если всё пройдёт хорошо, то я смогу прокомментировать жеребьёвку.
На протяжении двух дней я болел, так что вернулся к тренировкам лишь накануне. Сегодня я провёл тренировку, а также выступил в парном разряде. Когда болеешь, то выпадаешь из тренировочного процесса. Надеюсь, что я смогу быстро восстановиться и продемонстрировать свою лучшую игру, — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.
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