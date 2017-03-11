Американский теннисист в гневе уничтожил пять ракеток за две минуты на корте

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В решающей партии при счете 5:6 и 40:40 теннисист из США сорвал удал слета, после чего потерял контроль над эмоциями: жертвой стала ракетка, которую он безжалостно раздавил ногой.

Спустя минуту на матчболе Харрисон сыграл в сетку и уничтожил все оставшиеся ракетки, которых в сумме оказалось пять штук.

Харрисон занимает 45-е место в рейтинге ATP.