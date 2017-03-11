Американский теннисист в гневе уничтожил пять ракеток за две минуты на корте
Американский теннисист Райан Харрисон не смог сдержать эмоций в поединке с боснийцем Дамиром Джумхуром (4:6, 6:3, 5:7) на матче первого круга турнира в
Индиан-Уэллсе.
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Видимо, что-то случилось...
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В решающей партии при счете 5:6 и 40:40 теннисист из США сорвал удал слета, после чего потерял контроль над эмоциями: жертвой стала ракетка, которую он безжалостно раздавил ногой.
Спустя минуту на матчболе Харрисон сыграл в сетку и уничтожил все оставшиеся ракетки, которых в сумме оказалось пять штук.
Харрисон занимает 45-е место в рейтинге ATP.
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