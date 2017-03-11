Виктория Азаренко будет тренироваться под руководством бывшего наставника Марии Шараповой
Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко по возвращении в ВТА-тур будет работать с американским тренером Майклом Джойсом, который с 2005 по 2011 год был наставником пятикратной победительницы турниров серии «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Об этом в своем блоге в сети «Твиттер» сообщил журналист Бен Ротенберг.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter