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https://sport.mail.ru/news/tennis/29041960/
11 марта 2017, 14:10 | Теннис | «Прессбол»

Виктория Азаренко будет тренироваться под руководством бывшего наставника Марии Шараповой

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко по возвращении в ВТА-тур будет работать с американским тренером Майклом Джойсом, который с 2005 по 2011 год был наставником пятикратной победительницы турниров серии «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой.

<nobr>Экс-первая</nobr> ракетка мира белоруска Виктория <span class=error>Азаренко</span> по возвращении в <nobr>ВТА-тур</nobr> будет работать с американским тренером Майклом <span class=error>Джойсом</span> который с 2005 по 2011 год был наставником пятикратной победительницы турниров серии Большого шлема россиянки Марии <span class=error>Шараповой</span>. Увеличить
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Об этом в своем блоге в сети «Твиттер» сообщил журналист Бен Ротенберг.

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