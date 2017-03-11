Виктория Азаренко будет тренироваться под руководством бывшего наставника Марии Шараповой

Футболисты «Милана» — форвард Карлос Бакка и вратарь Джанлуиджи Доннарумма — возмутились судейством в матче чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:2), в котором победный гол был забит в добавленное время с пенальти, сообщает sports.ru.