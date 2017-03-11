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11 марта 2017, 14:01 | Теннис | УНИАН

Свитолина с большим трудом выиграла стартовый матч теннисного турнира в Индиан-Уэллс

В американском Индиан-Уэллс состоялся матч второго круга теннисного турнира BNP Paribas Open, в котором украинка Элина Свитолина с большим трудом обыграла китаянку Ван Цян, сообщает официальный сайт турнира.

Украинка обыграла китаянку <span class=error>Цян</span> лишь на <nobr>тай-брейке.</nobr> Увеличить
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Украинка проиграла первый сет со счетом 3:6, выиграла второй — 6:3, а в третьей решающей партии победила только на тай-брейке — 7:6 (7:3).

Матч продолжался 2 часа 38 минут.

За это время украинка сделал один эйс (два — у соперницы), допустила 8 двойных ошибок (4), подала 56 процентов первых подач (58).

Свитолина — единственная украинка в женской сетке турнира, продолжающая борьбу за победу. Ранее свои матчи проиграли Леся Цуренко и Екатерина Бондаренко.

В мужском турнире до второго круга дошел Александр Долгополов, который свой матч этого этапа соревнований сыграет в ночь на воскресенье, 12 марта.

Как сообщал УНИАН, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 19 марта.

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