Свитолина с большим трудом выиграла стартовый матч теннисного турнира в Индиан-Уэллс

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Украинка проиграла первый сет со счетом 3:6, выиграла второй — 6:3, а в третьей решающей партии победила только на тай-брейке — 7:6 (7:3).

Матч продолжался 2 часа 38 минут.

За это время украинка сделал один эйс (два — у соперницы), допустила 8 двойных ошибок (4), подала 56 процентов первых подач (58).

Свитолина — единственная украинка в женской сетке турнира, продолжающая борьбу за победу. Ранее свои матчи проиграли Леся Цуренко и Екатерина Бондаренко.

В мужском турнире до второго круга дошел Александр Долгополов, который свой матч этого этапа соревнований сыграет в ночь на воскресенье, 12 марта.