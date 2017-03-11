Кристина Плишкова: Успех в матче с Касаткиной не стал для меня сюрпризом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«На самом деле, я даже не показала максимум своих возможностей. Победа над Касаткиной не стала для меня сюрпризом, но я рада, что сумела выиграть так уверенно. Чувствовала, особенно во второй партии, когда Дарья позвала наставника, что она пытается все мячи играть в корт. Во втором сете я стала чаще ошибаться и могла поплатиться за это», — цитирует Кристину пресс-служба WTA.

«Что касается поединка с Цибулковой, то мы раньше не встречались. Может посоветуюсь с Каролиной, хотя у неё такая статистка против Доминики, что лучше мне не прислушиваться к её советам (смеётся)», — добавила Плишкова.