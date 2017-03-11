Кристина Плишкова: Успех в матче с Касаткиной не стал для меня сюрпризом
Чешская теннисистка Кристина Плишкова рассказала о своей победе над россиянкой Дарьей Касаткиной, а также об ожиданиях от противостояния со словачкой Доминикой Цибулковой.
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«На самом деле, я даже не показала максимум своих возможностей. Победа над Касаткиной не стала для меня сюрпризом, но я рада, что сумела выиграть так уверенно. Чувствовала, особенно во второй партии, когда Дарья позвала наставника, что она пытается все мячи играть в корт. Во втором сете я стала чаще ошибаться и могла поплатиться за это», — цитирует Кристину
«Что касается поединка с Цибулковой, то мы раньше не встречались. Может посоветуюсь с Каролиной, хотя у неё такая статистка против Доминики, что лучше мне не прислушиваться к её советам (смеётся)», — добавила Плишкова.
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