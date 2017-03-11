Евгений Донской прошёл в финал «Челленджера» в Китае

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Поединок продлился 1 час 39 минут. 99-я ракетка мира, 26-летний Евгений, записал в свой актив два брейка и четыре эйса, один раз ошибившись при подаче. 24-летний Бхамбри, находящийся на 341-й строчке мировой табели о рангах, совершил одну подачу навылет и две двойные ошибки. В личных встречах игроков установилось равенство — 2:2.

В финале соревнований Донской померится силами с победителем игры итальянца Томаса Фаббиано и Владимира Игнатика из Беларуси.