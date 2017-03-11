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11 марта 2017, 13:27 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Донской прошёл в финал «Челленджера» в Китае

Российский теннисист Евгений Донской преодолел барьер ¼ финала «Челленджера» в Чжухае (Китай), победив в двух сетах индийца Юки Бхамбри, — 6/3, 7/5.

Российский теннисист Евгений Донской преодолел барьер ¼ финала Челленджера в <span class=error>Чжухае</span> (Китай) победив в двух сетах индийца <span class=error>Юки</span> <span class=error>Бхамбри</span> — 6/3 7/5. Увеличить
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Поединок продлился 1 час 39 минут. 99-я ракетка мира, 26-летний Евгений, записал в свой актив два брейка и четыре эйса, один раз ошибившись при подаче. 24-летний Бхамбри, находящийся на 341-й строчке мировой табели о рангах, совершил одну подачу навылет и две двойные ошибки. В личных встречах игроков установилось равенство — 2:2.

В финале соревнований Донской померится силами с победителем игры итальянца Томаса Фаббиано и Владимира Игнатика из Беларуси.
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