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https://sport.mail.ru/news/tennis/29041602/
11 марта 2017, 13:26 | Теннис | GoTennis.ru

Элина Свитолина: Завоевать два титула подряд — это просто невероятно

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы над китаянкой Цзян Ван во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе, а также прокомментировала своё попадание в Топ-10 рейтинга.

Украинская теннисистка <span class=error>Элина</span> Свитолина поделилась впечатлениями от победы над китаянкой <span class=error>Цзян</span> Ван во втором раунде турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> а также прокомментировала своё попадание в Топ-10 рейтинга. Увеличить
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«Думаю, зрителям должен был понравиться наш поединок. Мы обе действовали на хорошем уровне и боролись до конца. Условия на соревнованиях в Индиан-Уэллсе всегда очень непростые», — цитирует Элину ресурс «Большой теннис Украины».

«Как я чувствую себя в роли десятой ракетки мира? Особой разницы я, если честно, не почувствовала. Думаю, что ещё не полностью осознала, что сделала для себя и своей страны.

Просто невероятно, что мне удалось завоевать два титула подряд. Сейчас я просто наслаждаюсь моментом и победой в таком тяжёлом матче. Хочется верить, что я смогу выступить здесь как можно лучше, — добавила Свитолина.
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