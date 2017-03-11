Элина Свитолина: Завоевать два титула подряд — это просто невероятно
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы над китаянкой Цзян Ван во втором раунде турнира в
Индиан-Уэллсе, а также прокомментировала своё попадание в Топ-10 рейтинга.
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Видимо, что-то случилось...
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«Думаю, зрителям должен был понравиться наш поединок. Мы обе действовали на хорошем уровне и боролись до конца. Условия на соревнованиях в
«Как я чувствую себя в роли десятой ракетки мира? Особой разницы я, если честно, не почувствовала. Думаю, что ещё не полностью осознала, что сделала для себя и своей страны.
Просто невероятно, что мне удалось завоевать два титула подряд. Сейчас я просто наслаждаюсь моментом и победой в таком тяжёлом матче. Хочется верить, что я смогу выступить здесь как можно лучше, — добавила Свитолина.
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