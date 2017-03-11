Элина Свитолина: Завоевать два титула подряд - это просто невероятно

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«Думаю, зрителям должен был понравиться наш поединок. Мы обе действовали на хорошем уровне и боролись до конца. Условия на соревнованиях в Индиан-Уэллсе всегда очень непростые», — цитирует Элину ресурс «Большой теннис Украины».

«Как я чувствую себя в роли десятой ракетки мира? Особой разницы я, если честно, не почувствовала. Думаю, что ещё не полностью осознала, что сделала для себя и своей страны.

Просто невероятно, что мне удалось завоевать два титула подряд. Сейчас я просто наслаждаюсь моментом и победой в таком тяжёлом матче. Хочется верить, что я смогу выступить здесь как можно лучше, — добавила Свитолина.