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https://sport.mail.ru/news/tennis/29041160/
11 марта 2017, 12:31 | Теннис | GoTennis.ru

Орасио Себальос победил на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Аргентинский теннисист Орасио Себальос прошёл во второй раунд турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв в трёх партиях румына Мариуша Копила, — 6/7 (5), 7/6 (5), 6/4.

Аргентинский теннисист <span class=error>Орасио</span> Себальос прошёл во второй раунд турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> обыграв в трёх партиях румына <span class=error>Мариуша</span> Копила — 6/7 (5) 7/6 (5) 6/4. Увеличить
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За 2 часа 34 минуты, проведённые на корте, 73-я ракетка мира, 31-летний Орасио, реализовал три брейк-пойнта, совершил четыре эйса и пять раз ошибался при подаче. 26-летний Копил, занимающий 111-ю строчку мировой классификации, дважды брал подачу соперника, сделал 17 эйсов и восемь двойных ошибок. Аргентинец сократил отставание в личных встречах игроков — 1:2.

Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Себальос выступит против австралийца Ника Киргиоса.
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