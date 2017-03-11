Орасио Себальос победил на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Аргентинский теннисист Орасио Себальос прошёл во второй раунд турнира в
Индиан-Уэллсе, обыграв в трёх партиях румына Мариуша Копила, — 6/7 (5), 7/6 (5), 6/4.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 2 часа 34 минуты, проведённые на корте, 73-я ракетка мира, 31-летний Орасио, реализовал три
Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Себальос выступит против австралийца Ника Киргиоса.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter