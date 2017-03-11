Орасио Себальос победил на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

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За 2 часа 34 минуты, проведённые на корте, 73-я ракетка мира, 31-летний Орасио, реализовал три брейк-пойнта, совершил четыре эйса и пять раз ошибался при подаче. 26-летний Копил, занимающий 111-ю строчку мировой классификации, дважды брал подачу соперника, сделал 17 эйсов и восемь двойных ошибок. Аргентинец сократил отставание в личных встречах игроков — 1:2.

Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Себальос выступит против австралийца Ника Киргиоса.