Индиан-Уэллс. Факундо Баньис стал участником второго круга соревнований
Аргентинский теннисист Факундо Баньис преодолел барьер первого раунда турнира в
Индиан-Уэллсе, победив в трёх сетах француза Жюльена Беннето, — 5/7, 6/4, 6/2.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч продлился 2 часа 1 минуту. 83-я ракетка мира, 27-летний Факундо, записал в свой актив четыре брейка и 11 эйсов, трижды ошибившись при подаче. 35-летний Жюльен, занимающий 117-ю строчку мировой табели о рангах, два раза брал подачу соперника, сделал семь эйсов и столько же двойных ошибок. Аргентинец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.
Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Баньис померится силами с немцем Александром Зверевым.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter