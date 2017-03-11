Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29041159/
11 марта 2017, 12:31 | Теннис | GoTennis.ru

Индиан-Уэллс. Факундо Баньис стал участником второго круга соревнований

Аргентинский теннисист Факундо Баньис преодолел барьер первого раунда турнира в Индиан-Уэллсе, победив в трёх сетах француза Жюльена Беннето, — 5/7, 6/4, 6/2.

Аргентинский теннисист <span class=error>Факундо</span> <span class=error>Баньис</span> преодолел барьер первого раунда турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> победив в трёх сетах француза <span class=error>Жюльена</span> <span class=error>Беннето</span> — 5/7 6/4 6/2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продлился 2 часа 1 минуту. 83-я ракетка мира, 27-летний Факундо, записал в свой актив четыре брейка и 11 эйсов, трижды ошибившись при подаче. 35-летний Жюльен, занимающий 117-ю строчку мировой табели о рангах, два раза брал подачу соперника, сделал семь эйсов и столько же двойных ошибок. Аргентинец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Баньис померится силами с немцем Александром Зверевым.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
11 марта

Евгений Донской прошёл в финал "Челленджера" в Китае

Элина Свитолина: Завоевать два титула подряд - это просто невероятно

Доминика Цибулкова: Поединок с Остапенко получился очень эмоциональным