Индиан-Уэллс. Факундо Баньис стал участником второго круга соревнований

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Матч продлился 2 часа 1 минуту. 83-я ракетка мира, 27-летний Факундо, записал в свой актив четыре брейка и 11 эйсов, трижды ошибившись при подаче. 35-летний Жюльен, занимающий 117-ю строчку мировой табели о рангах, два раза брал подачу соперника, сделал семь эйсов и столько же двойных ошибок. Аргентинец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Баньис померится силами с немцем Александром Зверевым.