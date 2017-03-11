Индиан-Уэллс. Дональд Янг вышел во второй круг соревнований
Американский теннисист Дональд Янг преодолел барьер первого раунда «Мастерса» в
Индиан-Уэллсе, победив в двух сетах своего соотечественника Стефана Козлова, — 7/5, 7/6 (5).
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За 1 час 53 минуты, проведённые на корте, 60-я ракетка мира, 27-летний Дональд, записал на свой счёт три брейка, четыре подачи навылет и восемь двойных ошибок. 19-летний Козлов, находящийся на 116-м месте в рейтинге АТР, дважды брал подачу оппонента, сделал четыре эйса и восемь раз ошибался на своей подаче. Янг увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.
Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Дональд померится силами с ещё одним американцем, Сэмом Куэрри.
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