Индиан-Уэллс. Дональд Янг вышел во второй круг соревнований

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За 1 час 53 минуты, проведённые на корте, 60-я ракетка мира, 27-летний Дональд, записал на свой счёт три брейка, четыре подачи навылет и восемь двойных ошибок. 19-летний Козлов, находящийся на 116-м месте в рейтинге АТР, дважды брал подачу оппонента, сделал четыре эйса и восемь раз ошибался на своей подаче. Янг увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Дональд померится силами с ещё одним американцем, Сэмом Куэрри.