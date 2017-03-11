Ян-Леннард Штруфф сыграет с Люкой Пуйе во втором раунде турнира BNP Paribas Open

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За время поединка, продолжавшегося 1 час 16 минут, 63-й номер рейтинга АТР, 26-летний Ян-Леннард, сделал три брейка и восемь эйсов, шесть раз ошибившись при подаче. 29-летний Хиральдо, занимающий 103-ю позицию в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, выполнил три эйса и допустил столько же двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором раунде турнира BNP Paribas Open Штруфф померится силами с французом Люкой Пуйе.