Ян-Леннард Штруфф сыграет с Люкой Пуйе во втором раунде турнира BNP Paribas Open
Немецкий теннисист
Ян-Леннард Штруфф преодолел барьер первого круга соревнований в Индиан-Уэллсе, победив в двух сетах колумбийца Сантьяго Хиральдо, — 6/3, 6/4.
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За время поединка, продолжавшегося 1 час 16 минут, 63-й номер рейтинга АТР, 26-летний
Во втором раунде турнира BNP Paribas Open Штруфф померится силами с французом Люкой Пуйе.
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