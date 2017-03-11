Дэниэл Эванс разгромил Дастина Брауна на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

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За 52 минуты, проведённых на корте, 41-я ракетка мира, 26-летний Дэниэл, записал в свой актив пять брейков и два эйса, дважды ошибившись при подаче. 32-летний Браун, занимающий 82-ю позицию в мировой классификации, совершил одну подачу навылет и пять двойных ошибок. Британец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Эванс выступит против японца Кеи Нишикори.