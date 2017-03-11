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https://sport.mail.ru/news/tennis/29040970/
11 марта 2017, 12:08 | Теннис | GoTennis.ru

Дэниэл Эванс разгромил Дастина Брауна на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Британский теннисист Дэниэл Эванс прошёл во второй раунд турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв в двух сетах немца Дастина Брауна, — 6/1, 6/1.

Британский теннисист <span class=error>Дэниэл</span> <span class=error>Эванс</span> прошёл во второй раунд турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> обыграв в двух сетах немца <span class=error>Дастина</span> <span class=error>Брауна</span> — 6/1 6/1. Увеличить
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За 52 минуты, проведённых на корте, 41-я ракетка мира, 26-летний Дэниэл, записал в свой актив пять брейков и два эйса, дважды ошибившись при подаче. 32-летний Браун, занимающий 82-ю позицию в мировой классификации, совершил одну подачу навылет и пять двойных ошибок. Британец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Эванс выступит против японца Кеи Нишикори.
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