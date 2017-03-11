Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29040963/
11 марта 2017, 11:40 | Теннис | БЕЛТА

Максим Мирный и Трет Хьюи победили на старте теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи успешно стартовали на теннисном турнире категории «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $7 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче парного разряда <nobr>белорусско-флиппинский</nobr> тандем обыграл <nobr>болгарско-швейцарский</nobr> дуэт <span class=error>Григор</span> <span class=error>Димитров</span> / <span class=error>Стэн</span> <span class=error>Вавринка</span> — 6:4 3:6 10:3. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первом матче парного разряда белорусско-флиппинский тандем обыграл болгарско-швейцарский дуэт Григор Димитров / Стэн Вавринка — 6:4, 3:6, 10:3.

На турнире в китайском Чжухае (призовой фонд — $50 тыс.) белорус Владимир Игнатик (163-й номер мирового рейтинга) вышел в полуфинал, обыграв итальянца Луку Ванни (139) — 6:4, 6:4. Сегодня в поединке за выход в финал Игнатик встретится с еще одним итальянским теннисистом Томасом Фаббиано (161). Другую полуфинальную пару составили россиянин Евгений Донской (99) и индиец Юки Бхамбри (341).

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Владимир Игнатик вышел в ¼ финала теннисного турнира в Чжухане, Арина Соболенко завершила выступление

Владимир Игнатик вышел в ¼ финала теннисного турнира в Чжухане, Арина Соболенко завершила выступление

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик вышел в четвертьфинал турнира в китайском Чжухане (призовой фонд — $60 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
28 февраля

Они нас убьют: 12 бактерий опасных для здоровья человека

Медики провели исследование привычек и образа жизни белорусов

Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта 2017 года