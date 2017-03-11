Максим Мирный и Трет Хьюи победили на старте теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

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В первом матче парного разряда белорусско-флиппинский тандем обыграл болгарско-швейцарский дуэт Григор Димитров / Стэн Вавринка — 6:4, 3:6, 10:3.

На турнире в китайском Чжухае (призовой фонд — $50 тыс.) белорус Владимир Игнатик (163-й номер мирового рейтинга) вышел в полуфинал, обыграв итальянца Луку Ванни (139) — 6:4, 6:4. Сегодня в поединке за выход в финал Игнатик встретится с еще одним итальянским теннисистом Томасом Фаббиано (161). Другую полуфинальную пару составили россиянин Евгений Донской (99) и индиец Юки Бхамбри (341).