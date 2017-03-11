Гильермо Гарсия-Лопес выбыл из борьбы на соревнованиях в Индиан-Уэллсе
Испанский теннисист Гильермо
Гарсия-Лопес не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Индиан-Уэллсе, уступив в трёх сетах аргентинцу Гвидо Пелье, — 6/4, 5/7, 2/6.
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Поединок продолжался 2 часа 17 минут. 89-я ракетка мира, 33-летний
Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Пелья померится силами с испанцем Рафаэлем Надалем.
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