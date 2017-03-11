Гильермо Гарсия-Лопес выбыл из борьбы на соревнованиях в Индиан-Уэллсе

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Поединок продолжался 2 часа 17 минут. 89-я ракетка мира, 33-летний Гарсия-Лопес, трижды брал подачу оппонента, сделал один эйс и семь двойных ошибок. 26-летний Гвидо, находящийся на 145-й строчке мировой табели о рангах, реализовал пять брейк-пойнтов, совершил два эйса и четырежды ошибался при подаче. Аргентинец вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.

Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Пелья померится силами с испанцем Рафаэлем Надалем.