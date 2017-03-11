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https://sport.mail.ru/news/tennis/29040878/
11 марта 2017, 12:07 | Теннис | GoTennis.ru

Гильермо Гарсия-Лопес выбыл из борьбы на соревнованиях в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Гильермо Гарсия-Лопес не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Индиан-Уэллсе, уступив в трёх сетах аргентинцу Гвидо Пелье, — 6/4, 5/7, 2/6.

Испанский теннисист <span class=error>Гильермо</span> <nobr>Гарсия-Лопес</nobr> не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> уступив в трёх сетах аргентинцу <span class=error>Гвидо</span> <span class=error>Пелье</span> — 6/4 5/7 2/6. Увеличить
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Поединок продолжался 2 часа 17 минут. 89-я ракетка мира, 33-летний Гарсия-Лопес, трижды брал подачу оппонента, сделал один эйс и семь двойных ошибок. 26-летний Гвидо, находящийся на 145-й строчке мировой табели о рангах, реализовал пять брейк-пойнтов, совершил два эйса и четырежды ошибался при подаче. Аргентинец вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.

Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Пелья померится силами с испанцем Рафаэлем Надалем.
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