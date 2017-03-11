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https://sport.mail.ru/news/tennis/29040877/
11 марта 2017, 12:07 | Теннис | GoTennis.ru

BNP Paribas Open. Дуди Села завершил выступление на турнире

Израильский теннисист Дуди Села не смог преодолеть барьер первого круга соревнований в Индиан-Уэллсе, потерпев поражение от француза Стефана Робера, — 4/6, 4/6.

Израильский теннисист <span class=error>Дуди</span> Села не смог преодолеть барьер первого круга соревнований в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> потерпев поражение от француза <span class=error>Стефана</span> <span class=error>Робера</span> — 4/6 4/6. Увеличить
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Матч продлился 1 час 13 минут. 78-я ракетка мира, 31-летний Села, дважды брал подачу соперника, сделал один эйс и шесть двойных ошибок. 36-летний Стефан, занимающий 81-е место в рейтинге АТР, реализовал три брейк-пойнта, совершил три эйса и пять раз ошибался при подаче. Прежде между собой игроки не встречались.

Во втором раунде турнира BNP Paribas Open Робер сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.
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