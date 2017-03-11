BNP Paribas Open. Дуди Села завершил выступление на турнире

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Матч продлился 1 час 13 минут. 78-я ракетка мира, 31-летний Села, дважды брал подачу соперника, сделал один эйс и шесть двойных ошибок. 36-летний Стефан, занимающий 81-е место в рейтинге АТР, реализовал три брейк-пойнта, совершил три эйса и пять раз ошибался при подаче. Прежде между собой игроки не встречались.

Во втором раунде турнира BNP Paribas Open Робер сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.