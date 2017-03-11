BNP Paribas Open. Дуди Села завершил выступление на турнире
Израильский теннисист Дуди Села не смог преодолеть барьер первого круга соревнований в
Индиан-Уэллсе, потерпев поражение от француза Стефана Робера, — 4/6, 4/6.
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Матч продлился 1 час 13 минут. 78-я ракетка мира, 31-летний Села, дважды брал подачу соперника, сделал один эйс и шесть двойных ошибок. 36-летний Стефан, занимающий 81-е место в рейтинге АТР, реализовал три
Во втором раунде турнира BNP Paribas Open Робер сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.
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