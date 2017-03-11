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11 марта 2017, 12:06 | Теннис | GoTennis.ru

Малек Жазири победил в двух сетах Николя Маю на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Тунисец Малек Жазири прошёл во второй раунд турнира в Индиан-Уэллсе, переиграв в двух партиях француза Николя Маю, — 6/3, 6/2.

Тунисец Малек <span class=error>Жазири</span> прошёл во второй раунд турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> переиграв в двух партиях француза <span class=error>Николя</span> Маю — 6/3 6/2. Увеличить
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За время поединка, продлившегося 1 час 27 минут, 53-й номер рейтинга АТР, 33-летний Малек, сделал пять брейков и четыре эйса, один раз ошибившись при подаче. 35-летний Маю, занимающий 54-е место в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, выполнил два эйса и допустил четыре двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Жазири сразится с испанцем Марселем Гранольерсом.
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