Малек Жазири победил в двух сетах Николя Маю на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За время поединка, продлившегося 1 час 27 минут, 53-й номер рейтинга АТР, 33-летний Малек, сделал пять брейков и четыре эйса, один раз ошибившись при подаче. 35-летний Маю, занимающий 54-е место в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, выполнил два эйса и допустил четыре двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Жазири сразится с испанцем Марселем Гранольерсом.