Малек Жазири победил в двух сетах Николя Маю на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
Тунисец Малек Жазири прошёл во второй раунд турнира в
Индиан-Уэллсе, переиграв в двух партиях француза Николя Маю, — 6/3, 6/2.
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За время поединка, продлившегося 1 час 27 минут, 53-й номер рейтинга АТР, 33-летний Малек, сделал пять брейков и четыре эйса, один раз ошибившись при подаче. 35-летний Маю, занимающий 54-е место в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, выполнил два эйса и допустил четыре двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.
Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Жазири сразится с испанцем Марселем Гранольерсом.
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