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https://sport.mail.ru/news/tennis/29040798/
11 марта 2017, 12:05 | Теннис | GoTennis.ru

Индиан-Уэллс. Пьер-Юге Эрбер сломил сопротивление Томаза Беллуччи

Французский теннисист Пьер-Юге Эрбер преодолел барьер первого раунда турнира в Индиан-Уэллсе, одолев в трёх партиях бразильца Томаза Беллуччи, — 7/6 (5), 6/7 (1), 6/3.

Французский теннисист <nobr>Пьер-Юге</nobr> <span class=error>Эрбер</span> преодолел барьер первого раунда турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> одолев в трёх партиях бразильца <span class=error>Томаза</span> Беллуччи — 7/6 (5) 6/7 (1) 6/3. Увеличить
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Поединок продлился 2 часа 35 минут. 74-я ракетка мира, 25-летний Пьер-Юге, записал в свой актив два брейка и 14 эйсов, пять раз ошибившись при подаче. 29-летний Беллуччи, занимающий 71-е место в рейтинге АТР, один раз взял подачу оппонента, сделал четыре эйса и шесть двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Эрбер сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.
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