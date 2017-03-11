Индиан-Уэллс. Пьер-Юге Эрбер сломил сопротивление Томаза Беллуччи

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Поединок продлился 2 часа 35 минут. 74-я ракетка мира, 25-летний Пьер-Юге, записал в свой актив два брейка и 14 эйсов, пять раз ошибившись при подаче. 29-летний Беллуччи, занимающий 71-е место в рейтинге АТР, один раз взял подачу оппонента, сделал четыре эйса и шесть двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Эрбер сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.