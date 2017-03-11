Индиан-Уэллс. Пьер-Юге Эрбер сломил сопротивление Томаза Беллуччи
Французский теннисист
Пьер-Юге Эрбер преодолел барьер первого раунда турнира в Индиан-Уэллсе, одолев в трёх партиях бразильца Томаза Беллуччи, — 7/6 (5), 6/7 (1), 6/3.
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Поединок продлился 2 часа 35 минут. 74-я ракетка мира, 25-летний
Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Эрбер сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.
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