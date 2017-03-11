BNP Paribas Open. Тимеа Бачински преодолела барьер второго круга турнира
Швейцарская теннисистка Тимеа Бачински прошла в третий раунд соревнований в
Индиан-Уэллсе, обыграв в двух сетах румынку Монику Никулеску, — 7/5, 6/2.
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За 1 час 47 минут, проведённых на корте, 16-я ракетка мира, 27-летняя Тимеа, реализовала семь
В следующем матче на турнире BNP Paribas Open Бачински сразится с Кики Бертенс из Нидерландов.
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