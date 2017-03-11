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https://sport.mail.ru/news/tennis/29040726/
11 марта 2017, 12:05 | Теннис | GoTennis.ru

BNP Paribas Open. Тимеа Бачински преодолела барьер второго круга турнира

Швейцарская теннисистка Тимеа Бачински прошла в третий раунд соревнований в Индиан-Уэллсе, обыграв в двух сетах румынку Монику Никулеску, — 7/5, 6/2.

Швейцарская теннисистка <span class=error>Тимеа</span> <span class=error>Бачински</span> прошла в третий раунд соревнований в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> обыграв в двух сетах румынку Монику <span class=error>Никулеску</span> — 7/5 6/2. Увеличить
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За 1 час 47 минут, проведённых на корте, 16-я ракетка мира, 27-летняя Тимеа, реализовала семь брейк-пойнтов и один раз ошиблась при подаче. 29-летняя Никулеску, занимающая 45-ю позицию в мировой классификации, четырежды брала подачу соперницы и допустила две двойные ошибки. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 4:4.

В следующем матче на турнире BNP Paribas Open Бачински сразится с Кики Бертенс из Нидерландов.
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