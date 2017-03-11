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https://sport.mail.ru/news/tennis/29040725/
11 марта 2017, 12:04 | Теннис | GoTennis.ru

Индиан-Уэллс. Кики Бертенс отдала Белинде Бенчич только четыре гейма

Голландская теннисистка Кики Бертенс преодолела барьер второго раунда турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв в двух партиях швейцарку Белинду Бенчич, — 6/2, 6/2.

Матч продлился 1 час 7 минут. 20-я ракетка мира, 25-летняя Кики, записала в свой актив пять брейков и восемь эйсов, семь раз ошибившись при подаче. 20-летняя Бенчич, находящаяся на 128-й позиции мирового рейтинга, один раз взяла подачу соперницы, сделала один эйс и четыре двойные ошибки. Это была первая очная встреча спортсменок.

В поединке за выход в 1/8 финала соревнований BNP Paribas Open Бертенс сыграет с ещё одной швейцаркой, Тимеа Бачински.
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