Индиан-Уэллс. Кики Бертенс отдала Белинде Бенчич только четыре гейма

Матч продлился 1 час 7 минут. 20-я ракетка мира, 25-летняя Кики, записала в свой актив пять брейков и восемь эйсов, семь раз ошибившись при подаче. 20-летняя Бенчич, находящаяся на 128-й позиции мирового рейтинга, один раз взяла подачу соперницы, сделала один эйс и четыре двойные ошибки. Это была первая очная встреча спортсменок.

В поединке за выход в 1/8 финала соревнований BNP Paribas Open Бертенс сыграет с ещё одной швейцаркой, Тимеа Бачински.