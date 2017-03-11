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https://sport.mail.ru/news/tennis/29040642/
11 марта 2017, 12:04 | Теннис | GoTennis.ru

Бенуа Пэр потерпел поражение на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Французский теннисист Бенуа Пэр не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв в двух сетах американцу Тэйлору Фритцу, — 3/6, 2/6.

Французский теннисист <span class=error>Бенуа</span> Пэр не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> проиграв в двух сетах американцу <span class=error>Тэйлору</span> <span class=error>Фритцу</span> — 3/6 2/6. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время 40-я ракетка мира, 27-летний Пэр, совершил три подачи навылет и девять двойных ошибок. 19-летний Тэйлор, занимающий 136-ю строчку мировой табели о рангах, сделал три брейка и пять эйсов. Прежде между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Фритц померится силами с хорватом Марином Чиличем.
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