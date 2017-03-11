Бенуа Пэр потерпел поражение на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Французский теннисист Бенуа Пэр не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в
Индиан-Уэллсе, проиграв в двух сетах американцу Тэйлору Фритцу, — 3/6, 2/6.
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Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время 40-я ракетка мира, 27-летний Пэр, совершил три подачи навылет и девять двойных ошибок. 19-летний Тэйлор, занимающий 136-ю строчку мировой табели о рангах, сделал три брейка и пять эйсов. Прежде между собой игроки не встречались.
Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Фритц померится силами с хорватом Марином Чиличем.
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