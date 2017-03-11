BNP Paribas Open. Ирина-Камелия Бегу пробилась в третий круг соревнований

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Матч продлился 1 час 50 минут. 32-я ракетка мира, 26-летняя Ирина-Камелия, сделала пять брейков и один эйс, шесть раз ошибившись при подаче. 20-летняя Чирико, занимающая 65-е место в мировой классификации, один раз взяла подачу соперницы и допустила семь двойных ошибок. Прежде между собой спортсменки не встречались.

В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Бегу выступит против чешки Каролины Плишковой.