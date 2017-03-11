BNP Paribas Open. Ирина-Камелия Бегу пробилась в третий круг соревнований
Румынская теннисистка
Ирина-Камелия Бегу преодолела барьер второго раунда турнира в Индиан-Уэллсе, победив в двух сетах американку Луизу Чирико, — 6/1, 7/5.
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Матч продлился 1 час 50 минут. 32-я ракетка мира, 26-летняя
В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Бегу выступит против чешки Каролины Плишковой.
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