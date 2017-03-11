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https://sport.mail.ru/news/tennis/29040566/
11 марта 2017, 11:50 | Теннис | GoTennis.ru

BNP Paribas Open. Ирина-Камелия Бегу пробилась в третий круг соревнований

Румынская теннисистка Ирина-Камелия Бегу преодолела барьер второго раунда турнира в Индиан-Уэллсе, победив в двух сетах американку Луизу Чирико, — 6/1, 7/5.

Румынская теннисистка <nobr>Ирина-Камелия</nobr> Бегу преодолела барьер второго раунда турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> победив в двух сетах американку Луизу <span class=error>Чирико</span> — 6/1 7/5. Увеличить
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Матч продлился 1 час 50 минут. 32-я ракетка мира, 26-летняя Ирина-Камелия, сделала пять брейков и один эйс, шесть раз ошибившись при подаче. 20-летняя Чирико, занимающая 65-е место в мировой классификации, один раз взяла подачу соперницы и допустила семь двойных ошибок. Прежде между собой спортсменки не встречались.

В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Бегу выступит против чешки Каролины Плишковой.
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