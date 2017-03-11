Мирьяна Лючич-Барони покидает турнир в Индиан-Уэллсе
Хорватская теннисистка Мирьяна
Лючич-Барони не смогла преодолеть барьер второго круга соревнований в Индиан-Уэллсе, уступив в трёх партиях американке Кайле Дэй, — 4/6, 7/5, 5/7.
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Поединок продлился 2 часа 15 минут. 30-я ракетка мира, 35-летняя
В третьем раунде турнира BNP Paribas Open Дэй будет противостоять испанке Гарбин Мугурусе.
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