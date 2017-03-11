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https://sport.mail.ru/news/tennis/29040565/
11 марта 2017, 11:50 | Теннис | GoTennis.ru

Мирьяна Лючич-Барони покидает турнир в Индиан-Уэллсе

Хорватская теннисистка Мирьяна Лючич-Барони не смогла преодолеть барьер второго круга соревнований в Индиан-Уэллсе, уступив в трёх партиях американке Кайле Дэй, — 4/6, 7/5, 5/7.

Хорватская теннисистка <span class=error>Мирьяна</span> <nobr>Лючич-Барони</nobr> не смогла преодолеть барьер второго круга соревнований в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> уступив в трёх партиях американке Кайле <span class=error>Дэй</span> — 4/6 7/5 5/7. Увеличить
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Поединок продлился 2 часа 15 минут. 30-я ракетка мира, 35-летняя Лючич-Барони, дважды брала подачу соперницы, сделала четыре эйса и пять двойных ошибок. 17-летняя Кайла, находящаяся на 175-й строчке мировой табели о рангах, записала в свой актив три брейка и семь эйсов, пять раз ошибившись при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В третьем раунде турнира BNP Paribas Open Дэй будет противостоять испанке Гарбин Мугурусе.
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