Мирьяна Лючич-Барони покидает турнир в Индиан-Уэллсе

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Поединок продлился 2 часа 15 минут. 30-я ракетка мира, 35-летняя Лючич-Барони, дважды брала подачу соперницы, сделала четыре эйса и пять двойных ошибок. 17-летняя Кайла, находящаяся на 175-й строчке мировой табели о рангах, записала в свой актив три брейка и семь эйсов, пять раз ошибившись при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В третьем раунде турнира BNP Paribas Open Дэй будет противостоять испанке Гарбин Мугурусе.