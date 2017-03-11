Индиан-Уэллс. Кайл Эдмунд стал соперником Новака Джоковича по второму раунду соревнований

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За 1 час 5 минут, проведённых на корте, 46-й номер рейтинга АТР, 22-летний Кайл, записал в свой актив четыре брейка и три подачи навылет. 26-летний Элиаш, занимающий 95-ю позицию в мировой классификации, совершил один эйс и одну двойную ошибку. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором раунде соревнований BNP Paribas Open Эдмунд выступит против серба Новака Джоковича.