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https://sport.mail.ru/news/tennis/29040563/
11 марта 2017, 11:49 | Теннис | GoTennis.ru

Индиан-Уэллс. Кайл Эдмунд стал соперником Новака Джоковича по второму раунду соревнований

Британский теннисист Кайл Эдмунд преодолел барьер первого круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, победив в двух сетах португальца Гаштао Элиаша, — 6/1, 6/3.

Британский теннисист Кайл Эдмунд преодолел барьер первого круга <span class=error>Мастерса</span> в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> победив в двух сетах португальца <span class=error>Гаштао</span> <span class=error>Элиаша</span> — 6/1 6/3. Увеличить
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За 1 час 5 минут, проведённых на корте, 46-й номер рейтинга АТР, 22-летний Кайл, записал в свой актив четыре брейка и три подачи навылет. 26-летний Элиаш, занимающий 95-ю позицию в мировой классификации, совершил один эйс и одну двойную ошибку. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором раунде соревнований BNP Paribas Open Эдмунд выступит против серба Новака Джоковича.
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