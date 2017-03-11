Индиан-Уэллс. Кайл Эдмунд стал соперником Новака Джоковича по второму раунду соревнований
Британский теннисист Кайл Эдмунд преодолел барьер первого круга «Мастерса» в
Индиан-Уэллсе, победив в двух сетах португальца Гаштао Элиаша, — 6/1, 6/3.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 1 час 5 минут, проведённых на корте, 46-й номер рейтинга АТР, 22-летний Кайл, записал в свой актив четыре брейка и три подачи навылет. 26-летний Элиаш, занимающий 95-ю позицию в мировой классификации, совершил один эйс и одну двойную ошибку. Ранее между собой игроки не встречались.
Во втором раунде соревнований BNP Paribas Open Эдмунд выступит против серба Новака Джоковича.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter