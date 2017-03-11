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https://sport.mail.ru/news/tennis/29040486/
11 марта 2017, 11:48 | Теннис | GoTennis.ru

Индиан-Уэллс. Барбора Стрыкова оказалась сильнее Сары Эррани

Чешская теннисистка Барбора Стрыкова преодолела барьер второго раунда турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв в трёх сетах итальянку Сару Эррани, — 6/4, 5/7, 6/2.

Чешская теннисистка <span class=error>Барбора</span> <span class=error>Стрыкова</span> преодолела барьер второго раунда турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> обыграв в трёх сетах итальянку <span class=error>Сару</span> <span class=error>Эррани</span> — 6/4 5/7 6/2. Увеличить
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Поединок продлился 2 часа 36 минут. 19-й номер рейтинга WTA, 30-летняя Барбора, сделала восемь брейков и два эйса, допустив четыре двойные ошибки. 29-летняя Эррани, занимающая 104-ю позицию в мировой классификации, реализовала шесть брейк-пойнтов и не ошибалась при подаче. Чешка сократила отставание в личных встречах спортсменок — 3:7.

В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Стрыкова сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
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