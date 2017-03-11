Индиан-Уэллс. Барбора Стрыкова оказалась сильнее Сары Эррани

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Поединок продлился 2 часа 36 минут. 19-й номер рейтинга WTA, 30-летняя Барбора, сделала восемь брейков и два эйса, допустив четыре двойные ошибки. 29-летняя Эррани, занимающая 104-ю позицию в мировой классификации, реализовала шесть брейк-пойнтов и не ошибалась при подаче. Чешка сократила отставание в личных встречах спортсменок — 3:7.

В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Стрыкова сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.