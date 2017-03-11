Борна Чорич завершил выступление на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
Хорватский теннисист Борна Чорич не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в
Индиан-Уэллсе, уступив в трёх сетах швейцарцу Генри Лааксонену, — 6/3, 4/6, 2/6.
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За 2 часа 9 минут, проведённых на корте, 59-я ракетка мира, 20-летний Чорич, трижды брал подачу соперника, сделал четыре эйса и одну двойную ошибку. 24-летний Генри, занимающий 123-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал четыре
Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Лааксонен померится силами с американцем Джеком Соком.
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