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https://sport.mail.ru/news/tennis/29040485/
11 марта 2017, 11:48 | Теннис | GoTennis.ru

Борна Чорич завершил выступление на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Хорватский теннисист Борна Чорич не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Индиан-Уэллсе, уступив в трёх сетах швейцарцу Генри Лааксонену, — 6/3, 4/6, 2/6.

Хорватский теннисист Борна <span class=error>Чорич</span> не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> уступив в трёх сетах швейцарцу Генри Лааксонену — 6/3 4/6 2/6. Увеличить
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За 2 часа 9 минут, проведённых на корте, 59-я ракетка мира, 20-летний Чорич, трижды брал подачу соперника, сделал четыре эйса и одну двойную ошибку. 24-летний Генри, занимающий 123-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал четыре брейк-пойнта, совершил восемь эйсов и 11 раз ошибался при подаче. Это была первая очная встреча игроков.

Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Лааксонен померится силами с американцем Джеком Соком.
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