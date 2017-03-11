Борна Чорич завершил выступление на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

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За 2 часа 9 минут, проведённых на корте, 59-я ракетка мира, 20-летний Чорич, трижды брал подачу соперника, сделал четыре эйса и одну двойную ошибку. 24-летний Генри, занимающий 123-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал четыре брейк-пойнта, совершил восемь эйсов и 11 раз ошибался при подаче. Это была первая очная встреча игроков.

Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Лааксонен померится силами с американцем Джеком Соком.