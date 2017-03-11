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https://sport.mail.ru/news/tennis/29040402/
11 марта 2017, 11:44 | Теннис | GoTennis.ru

Индиан-Уэллс. Гарбин Мугуруса выиграла стартовый поединок соревнований

Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса преодолела барьер второго раунда турнира в Индиан-Уэллсе, переиграв в двух партиях бельгийку Кирстен Флипкенс, — 6/2, 6/3.

Испанская теннисистка <span class=error>Гарбин</span> Мугуруса преодолела барьер второго раунда турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> переиграв в двух партиях бельгийку <span class=error>Кирстен</span> Флипкенс — 6/2 6/3. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 30 минут. Седьмая ракетка мира, 23-летняя Гарбин, реализовала шесть брейк-пойнтов, совершила один эйс и одну двойную ошибку. 31-летняя Флипкенс, находящаяся на 87-й позиции в мировой классификации, дважды брала подачу оппонентки, сделала два эйса и однажды ошиблась на своей подаче. Испанка вышла вперёд в личных встречах соперниц — 3:2.

В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Мугуруса сыграет с американкой Кайлой Дэй.
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