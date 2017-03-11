Индиан-Уэллс. Гарбин Мугуруса выиграла стартовый поединок соревнований

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Матч продолжался 1 час 30 минут. Седьмая ракетка мира, 23-летняя Гарбин, реализовала шесть брейк-пойнтов, совершила один эйс и одну двойную ошибку. 31-летняя Флипкенс, находящаяся на 87-й позиции в мировой классификации, дважды брала подачу оппонентки, сделала два эйса и однажды ошиблась на своей подаче. Испанка вышла вперёд в личных встречах соперниц — 3:2.

В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Мугуруса сыграет с американкой Кайлой Дэй.