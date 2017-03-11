Индиан-Уэллс. Гарбин Мугуруса выиграла стартовый поединок соревнований
Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса преодолела барьер второго раунда турнира в
Индиан-Уэллсе, переиграв в двух партиях бельгийку Кирстен Флипкенс, — 6/2, 6/3.
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Матч продолжался 1 час 30 минут. Седьмая ракетка мира, 23-летняя Гарбин, реализовала шесть
В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Мугуруса сыграет с американкой Кайлой Дэй.
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