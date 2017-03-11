Доминика Цибулкова стала участницей третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе
Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова преодолела барьер второго раунда соревнований в
Индиан-Уэллсе, победив в трёх сетах латвийку Елену Остапенко, — 6/4, 3/6, 6/3.
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За время матча, продлившегося 2 часа 11 минут, пятая ракетка мира, 27-летняя Доминика, реализовала 11
В третьем круге турнира BNP Paribas Open Цибулкова померится силами с чешкой Кристиной Плишковой.
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