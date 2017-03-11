Доминика Цибулкова стала участницей третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе

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За время матча, продлившегося 2 часа 11 минут, пятая ракетка мира, 27-летняя Доминика, реализовала 11 брейк-пойнтов и восемь раз ошибалась при подаче. 19-летняя Остапенко, занимающая 64-ю строчку мировой табели о рангах, десять раз брала подачу соперницы, сделала два эйса и десять двойных ошибок. Словачка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.

В третьем круге турнира BNP Paribas Open Цибулкова померится силами с чешкой Кристиной Плишковой.