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https://sport.mail.ru/news/tennis/29040401/
11 марта 2017, 11:43 | Теннис | GoTennis.ru

Доминика Цибулкова стала участницей третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова преодолела барьер второго раунда соревнований в Индиан-Уэллсе, победив в трёх сетах латвийку Елену Остапенко, — 6/4, 3/6, 6/3.

Словацкая теннисистка <span class=error>Доминика</span> Цибулкова преодолела барьер второго раунда соревнований в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> победив в трёх сетах латвийку Елену <span class=error>Остапенко</span> — 6/4 3/6 6/3. Увеличить
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За время матча, продлившегося 2 часа 11 минут, пятая ракетка мира, 27-летняя Доминика, реализовала 11 брейк-пойнтов и восемь раз ошибалась при подаче. 19-летняя Остапенко, занимающая 64-ю строчку мировой табели о рангах, десять раз брала подачу соперницы, сделала два эйса и десять двойных ошибок. Словачка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.

В третьем круге турнира BNP Paribas Open Цибулкова померится силами с чешкой Кристиной Плишковой.
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