Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29040009/
11 марта 2017, 10:56 | Теннис | Р-Спорт

Россиянка Касаткина уступила во втором раунде теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться в третий раунд теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

Касаткина, получившая 33-й номер посева, уступила чешке Кристине Плишковой — 0:6, 3:6. Соперницы провели на корте 1 час 4 минуты.

В еще одном матче второго раунда пятая ракетка турнира словачка Доминика Цибулкова за 2 часа 12 минут обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко — 6:4, 3:6, 6:3.

Цибулкова и Плишкова в третьем раунде сыграют друг с другом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин