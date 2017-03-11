Россиянка Касаткина уступила во втором раунде теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться в третий раунд теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.
Касаткина, получившая 33-й номер посева, уступила чешке Кристине Плишковой — 0:6, 3:6. Соперницы провели на корте 1 час 4 минуты.
В еще одном матче второго раунда пятая ракетка турнира словачка Доминика Цибулкова за 2 часа 12 минут обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко — 6:4, 3:6, 6:3.
Цибулкова и Плишкова в третьем раунде сыграют друг с другом.
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