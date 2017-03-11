Россиянка Касаткина уступила во втором раунде теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Касаткина, получившая 33-й номер посева, уступила чешке Кристине Плишковой — 0:6, 3:6. Соперницы провели на корте 1 час 4 минуты.

В еще одном матче второго раунда пятая ракетка турнира словачка Доминика Цибулкова за 2 часа 12 минут обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко — 6:4, 3:6, 6:3.

Цибулкова и Плишкова в третьем раунде сыграют друг с другом.