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https://sport.mail.ru/news/tennis/29039656/
11 марта 2017, 10:00 | Теннис | ТАСС

Кузнецова пробилась в третий раунд турнира WTA в Индиан- Уэллсе

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в третий раунд турнира в Индиан- Уэллсе (призовой фонд — около $7 млн).

Во втором круге россиянка обыграла шведку Юханну Ларссон в двух сетах. Увеличить
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Во втором круге россиянка, «посеянная» на турнире под восьмым номером, обыграла Юханну Ларссон из Швеции со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

В матче третьего круга Кузнецова сыграет с итальянкой Робертой Винчи (26), которая ранее победила в двух сетах американку Мэдисон Бренгл.
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