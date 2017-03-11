Кузнецова пробилась в третий раунд турнира WTA в Индиан- Уэллсе

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Во втором круге россиянка, «посеянная» на турнире под восьмым номером, обыграла Юханну Ларссон из Швеции со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

В матче третьего круга Кузнецова сыграет с итальянкой Робертой Винчи (26), которая ранее победила в двух сетах американку Мэдисон Бренгл.