Кузнецова пробилась в третий раунд турнира WTA в Индиан- Уэллсе
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в третий раунд турнира в Индиан- Уэллсе (призовой фонд — около $7 млн).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Во втором круге россиянка, «посеянная» на турнире под восьмым номером, обыграла Юханну Ларссон из Швеции со счетом 7:6 (7:3), 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
В матче третьего круга Кузнецова сыграет с итальянкой Робертой Винчи (26), которая ранее победила в двух сетах американку Мэдисон Бренгл.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter