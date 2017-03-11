Теннисистка Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

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Во втором круге россиянка, которая имеет 19-й номер «посева» на турнире, обыграла Аннет Контавейт из Эстонии со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

В матче третьего круга Павлюченкова сыграет с победительницей матча между итальянкой Саррой Эррани и чешкой Барборой Стрыцовой (17).