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https://sport.mail.ru/news/tennis/29039623/
11 марта 2017, 9:59 | Теннис | ТАСС

Теннисистка Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе (призовой фонд — около $7 млн).

Во втором круге россиянка обыграла эстонку Аннет Контавейт в двух сетах. Увеличить
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Во втором круге россиянка, которая имеет 19-й номер «посева» на турнире, обыграла Аннет Контавейт из Эстонии со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

В матче третьего круга Павлюченкова сыграет с победительницей матча между итальянкой Саррой Эррани и чешкой Барборой Стрыцовой (17).
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