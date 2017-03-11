Роберта Винчи пробилась в третий раунд соревнований в Индиан-Уэллсе

Первая встреча спортсменок длилась 1 час 49 минут. За это время Роберта дважды подавала навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов и дважды ошиблась на подаче, а её оппонентка сделала три брейка и тоже два раза ошиблась при подаче.

В борьбе за выход в четвёртый круг соревнований Роберта Винчи поборется либо с россиянкой Светланой Кузнецовой, либо со шведкой Йоханной Ларссон.