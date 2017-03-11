Роберта Винчи пробилась в третий раунд соревнований в Индиан-Уэллсе
34-летняя итальянская теннисист Роберта Винчи, находящаяся на 29-й позиции в мировой табели о рангах, вышла в третий круг турнира BNP Paribas Open в США, взяв верх над 89-й ракеткой мира, 26-летней хозяйкой кортов Мэдисон Бренгл, — 7/6 (5), 6/4.
Первая встреча спортсменок длилась 1 час 49 минут. За это время Роберта дважды подавала навылет, реализовала шесть
В борьбе за выход в четвёртый круг соревнований Роберта Винчи поборется либо с россиянкой Светланой Кузнецовой, либо со шведкой Йоханной Ларссон.
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