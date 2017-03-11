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https://sport.mail.ru/news/tennis/29039042/
11 марта 2017, 0:46 | Теннис | GoTennis.ru

BNP Paribas Open. Дарья Гаврилова взяла верх над Яниной Викмайер

23-летняя представительница Австралии Дарья Гаврилова вышла в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе, одолев в матче второго круга соревнований 68-ю ракетку мира, 27-летнюю бельгийку Янину Викмайер, — 6/2, 7/6 (5).

За 1 час 44 минуты, проведённые на корте, Дарья, занимающая 23-е место в мировой классификации, сделала два эйса, три брейка и столько же раз ошиблась при подаче, тогда как Янина шесть раз подавала навылет, реализовала один брейк-пойнт и допустила три двойные ошибки. Прежде счёт в личных встречах между соперницами был 1:0 в пользу Дарьи.

В следующем раунде турнира в США Гаврилова померится силами либо с украинкой Элиной Свитолиной, либо с китаянкой Цзян Ван.
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34-летняя итальянская теннисист Роберта Винчи, находящаяся на 29-й позиции в мировой табели о рангах, вышла в третий круг турнира BNP Paribas Open в США, взяв верх над 89-й ракеткой мира, 26-летней хозяйкой кортов Мэдисон Бренгл, — 7/6 (5), 6/4.
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