BNP Paribas Open. Дарья Гаврилова взяла верх над Яниной Викмайер
23-летняя представительница Австралии Дарья Гаврилова вышла в третий раунд турнира в
Индиан-Уэллсе, одолев в матче второго круга соревнований 68-ю ракетку мира, 27-летнюю бельгийку Янину Викмайер, — 6/2, 7/6 (5).
За 1 час 44 минуты, проведённые на корте, Дарья, занимающая 23-е место в мировой классификации, сделала два эйса, три брейка и столько же раз ошиблась при подаче, тогда как Янина шесть раз подавала навылет, реализовала один
В следующем раунде турнира в США Гаврилова померится силами либо с украинкой Элиной Свитолиной, либо с китаянкой Цзян Ван.
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