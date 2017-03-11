BNP Paribas Open. Дарья Гаврилова взяла верх над Яниной Викмайер

За 1 час 44 минуты, проведённые на корте, Дарья, занимающая 23-е место в мировой классификации, сделала два эйса, три брейка и столько же раз ошиблась при подаче, тогда как Янина шесть раз подавала навылет, реализовала один брейк-пойнт и допустила три двойные ошибки. Прежде счёт в личных встречах между соперницами был 1:0 в пользу Дарьи.

В следующем раунде турнира в США Гаврилова померится силами либо с украинкой Элиной Свитолиной, либо с китаянкой Цзян Ван.