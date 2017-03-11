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11 марта 2017, 0:22 | Теннис | ТАСС

Южный обыграл Медведева и вышел во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россиянин Михаил Южный пробился во второй круг турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе (общий призовой фонд $7,7 млн).

В стартовом матче на турнире россиянин оказался сильнее соотечественника Даниила Медведева — 6:4, 6:4. Во втором раунде Южный сыграет с болгарином Григором Димитровым, «посеянным» на турнире под 12-м номером.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 19 марта.
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