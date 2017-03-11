Южный обыграл Медведева и вышел во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

34-летняя итальянская теннисист Роберта Винчи, находящаяся на 29-й позиции в мировой табели о рангах, вышла в третий круг турнира BNP Paribas Open в США, взяв верх над 89-й ракеткой мира, 26-летней хозяйкой кортов Мэдисон Бренгл, — 7/6 (5), 6/4.