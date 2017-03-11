Южный обыграл Медведева и вышел во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россиянин Михаил Южный пробился во второй круг турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в американском
Индиан-Уэллсе (общий призовой фонд $7,7 млн).
В стартовом матче на турнире россиянин оказался сильнее соотечественника Даниила Медведева — 6:4, 6:4. Во втором раунде Южный сыграет с болгарином Григором Димитровым, «посеянным» на турнире под 12-м номером.
Турнир в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter