Томми Хаас примет участие в турнире BMW Open в Мюнхене

«Я очень рад, что смогу вернуться на корты этого турнира после перерыва. Но вместе с тем я испытываю печаль, так как это будет последний раз, когда я выступлю здесь», — приводит слова спортсмена официальный сайт соревнований.

Напомним, что в 2013 году Хаас стал победителем этого турнира, обыграв в решающем поединке своего соотечественника Филиппа Кольшрайбера.