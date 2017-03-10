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10 марта 2017, 22:07 | Теннис | GoTennis.ru

Томми Хаас примет участие в турнире BMW Open в Мюнхене

38-летний немецкий теннисист Томми Хаас сыграет на домашних соревнованиях BMW Open, которые с 1 по 7 мая пройдут в Мюнхене (Германия).

«Я очень рад, что смогу вернуться на корты этого турнира после перерыва. Но вместе с тем я испытываю печаль, так как это будет последний раз, когда я выступлю здесь», — приводит слова спортсмена официальный сайт соревнований.

Напомним, что в 2013 году Хаас стал победителем этого турнира, обыграв в решающем поединке своего соотечественника Филиппа Кольшрайбера.
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