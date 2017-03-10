Кубок Дэвиса: реформы на благо

Революционные изменения одобрил совет директоров Международной федерации тенниса (ITF) на состоявшейся в четверг в Индиан-Уэллсе встрече совета директоров. Предполагается, что в ближайшем будущем поединки в Кубке Дэвиса будут играться из трех сетов, а не из пяти, как сейчас. Также, возможно, матчи будут проводиться не три дня, а два. Нужно понимать, что решение это не окончательное: оно еще будет вынесено на голосование на общем собрании членов ITF во Вьетнаме в начале августа. Впрочем, едва ли многие будут против действительно конструктивных изменений. Если две трети голосов будут отданы «за», изменения вступят в силу в 2018 году.

Кубок Дэвиса теряет блеск. Некогда очень престижный командный турнир с более чем столетней историей, позиционирующий себя как «чемпионат мира по теннису», становится все менее популярным среди ведущих теннисистов и все более обременительным для них. В первом раунде сезона-2017, прошедшем в феврале, сыграл только один представитель Top-10 — серб Новак Джокович и то только потому, что рано проиграл на Australian Open.

Ассоциация теннисистов-профессионалов, управляющая мужским теннисом, выделяет встречам Кубка Дэвиса не самое комфортное время в календаре — после «Больших шлемов» или двухнедельных «Мастерсов» в США. Звездные теннисисты на этих турнирах, как правило, задерживаются надолго, выкладываются по максимуму и по их окончании резонно рассчитывают на отдых, а не на выступления за страну, выхолащивающие и эмоционально, а при нынешнем формате и физически. Выступая в кубковых уик-эндах, теннисисты потом нередко выпадают на несколько недель. Поэтому нет ничего удивительного, что ведущие игроки все чаще отказываются играть в Кубке Дэвиса. И дело тут вовсе не в недостатке патриотизма или нелюбви к национальной команде. Как следствие, зрительский интерес к турниру падает, его престиж снижается.

О необходимости изменений в Кубке Дэвиса говорят уже очень давно. Какие только идеи не выдвигались в последнее время. Самые популярные из них — проводить розыгрыши Кубка Дэвиса раз в два сезона, сокращать количество игровых недель или, например, раз в год собирать все команды в одном месте и выявлять сильнейшего в течение 10−14 дней.

Джокович прошлой осенью, сильно критикуя формат и особенно сроки проведения Кубка Дэвиса, предлагал делить 16 команд Мировой группы на четыре подгруппы, а потом устраивать Финал четырех. При этом он же резко отвечал на предложение президента ITF Дэвида Хэггерти разыгрывать финалы Кубка Дэвиса и Кубка федерации на заранее определенных нейтральных площадках.

«ITF не очень-то помогает теннисистам играть в Кубке Дэвиса, — говорил он. — Они хотят изменить только место проведения финала. Но никто из игроков с этим не согласен. Они забирают у нас то, что мы больше всего любим в этом турнире — домашние матчи, родная публика. Сокращенный формат матчей снизит количество отказов топовых игроков, но надо что-то делать и с положением матчей в календаре», — добавлял серб.

Такого же мнения придерживается и нынешний лидер рейтинга ATP Энди Маррэй.

«Нейтральная площадка? Нет, я на это не подписываюсь, — говорит британец. — Мне нравится атмосфера домашних и гостевых матчей в Кубке Дэвиса. Это необычно для тенниса. А на нейтральных площадках мы и так играем на протяжении целого года. Я бы выступил за изменение формата. Может быть, за сокращение игрового уик-энда до двух дней «.

О том же долго говорил с сербскими журналистами во время февральского матча с Россией второй номер сборной Сербии Виктор Троицки, который сражался с Кареном Хачановым 4 часа 30 минут.

«Пять сетов — это очень тяжело и для игроков, и для болельщиков. Даже на трибуне выдерживать пять часов непросто. И для других игроков ждать своего выхода на корт так долго просто невыносимо. Не понимаю, почему нельзя играть в Кубке Дэвиса матчи из трех сетов? — возмущался Троицки. — Так было бы лучше для всех — теннисистов, фанатов, телевидения».

«Сейчас мало кто может сидеть и смотреть теннис восемь часов подряд», — вторит ему новый президент Федерации тенниса Франции Бернар Гюдичелли, который курирует в ITF проведение Кубка Дэвиса.

С сезона-2016 в Кубке Дэвиса уже отказались от тай-брейка в решающем сете, исключив вероятность нескончаемых марафонских поединков. Теперь, судя по всему, уйдет в прошлое и пятисетовый формат, неизменный с самого первого розыгрыша Кубка Дэвиса в 1900 году. Придется поступиться традициями. Станут историей эпические спасения со счета 0:2 по партиям и неожиданные развязки после пяти часов борьбы. Но тут уж нужно выбирать — дань прошлому или настоящее, в котором как никогда нужно считаться с личными и, что греха таить, коммерческими интересами игроков, а также спонсоров и телевидения. В интервью The New York Times Хэггерти сообщил, что пятисетовый формат может быть сохранен для финальных противостояний Кубка Дэвиса.

Что касается сокращения уик-энда, пока нет ясности, в какой последовательности будут играться одиночные и парные матчи. Проводить их во второй день перед двумя одиночками, значит, лишать возможности сыграть сильных одиночников и универсалов. Оставлять их на конец, как в Кубке федерации — в некоторой степени проявлять неуважение к парной комбинации. Все эти нюансы будут обсуждаться в августе.

При этом президент ITF, по его словам, пока не намерен отказываться и от своей идеи с нейтральным финалом. Желание привлекать спонсоров можно только поприветствовать. Только вот к повышению ценности Кубка Дэвиса среди игроков, в отличие от сокращения игрового времени, это не имеет никакого отношения.