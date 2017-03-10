Кубок Дэвиса: реформы на благо
Международная федерация тенниса анонсировала серьезную перестройку в Кубке Дэвиса.
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Революционные изменения одобрил совет директоров Международной федерации тенниса (ITF) на состоявшейся в четверг в
Кубок Дэвиса теряет блеск. Некогда очень престижный командный турнир с более чем столетней историей, позиционирующий себя как «чемпионат мира по теннису», становится все менее популярным среди ведущих теннисистов и все более обременительным для них. В первом раунде сезона-2017, прошедшем в феврале, сыграл только один представитель Top-10 — серб Новак Джокович и то только потому, что рано проиграл на Australian Open.
Ассоциация
О необходимости изменений в Кубке Дэвиса говорят уже очень давно. Какие только идеи не выдвигались в последнее время. Самые популярные из них — проводить розыгрыши Кубка Дэвиса раз в два сезона, сокращать количество игровых недель или, например, раз в год собирать все команды в одном месте и выявлять сильнейшего в течение 10−14 дней.
Джокович прошлой осенью, сильно критикуя формат и особенно сроки проведения Кубка Дэвиса, предлагал делить 16 команд Мировой группы на четыре подгруппы, а потом устраивать Финал четырех. При этом он же резко отвечал на предложение президента ITF Дэвида Хэггерти разыгрывать финалы Кубка Дэвиса и Кубка федерации на заранее определенных нейтральных площадках.
«ITF не
Такого же мнения придерживается и нынешний лидер рейтинга ATP Энди Маррэй.
«Нейтральная площадка? Нет, я на это не подписываюсь, — говорит британец. — Мне нравится атмосфера домашних и гостевых матчей в Кубке Дэвиса. Это необычно для тенниса. А на нейтральных площадках мы и так играем на протяжении целого года. Я бы выступил за изменение формата. Может быть, за сокращение игрового
О том же долго говорил с сербскими журналистами во время февральского матча с Россией второй номер сборной Сербии Виктор Троицки, который сражался с Кареном Хачановым 4 часа 30 минут.
«Пять сетов — это очень тяжело и для игроков, и для болельщиков. Даже на трибуне выдерживать пять часов непросто. И для других игроков ждать своего выхода на корт так долго просто невыносимо. Не понимаю, почему нельзя играть в Кубке Дэвиса матчи из трех сетов? — возмущался Троицки. — Так было бы лучше для всех — теннисистов, фанатов, телевидения».
«Сейчас мало кто может сидеть и смотреть теннис восемь часов подряд», — вторит ему новый президент Федерации тенниса Франции Бернар Гюдичелли, который курирует в ITF проведение Кубка Дэвиса.
С сезона-2016 в Кубке Дэвиса уже отказались от
Что касается сокращения
При этом президент ITF, по его словам, пока не намерен отказываться и от своей идеи с нейтральным финалом. Желание привлекать спонсоров можно только поприветствовать. Только вот к повышению ценности Кубка Дэвиса среди игроков, в отличие от сокращения игрового времени, это не имеет никакого отношения.
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