«В моём понимании, если спортсмен отбыл своё наказание, то он может играть. Для Шараповой не делали никаких исключений, она была наказана по всем правилам. А приглашать ли Марию на соревнования или нет, то это уже решают исключительно организаторы. Мы к этому не имеем никакого отношения», — цитирует Саймона официальный сайт WTA.

Напомним, что представительница России уже получила приглашения в основную сетку турниров в Мадриде и Риме, а вскоре может получить wild card и на «Ролан Гаррос».