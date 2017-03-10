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https://sport.mail.ru/news/tennis/29036058/
10 марта 2017, 18:30 | Теннис | GoTennis.ru

Стив Саймон: Предоставление Шараповой wild card — это исключительно решение организаторов соревнований

Глава WTA Стив Саймон прокомментировал информацию о том, что россиянка Мария Шарапова получает wild card на различные турниры лишь потому, что имеет «звёздный» статус, якобы нарушая при этом принципы fair play.

«В моём понимании, если спортсмен отбыл своё наказание, то он может играть. Для Шараповой не делали никаких исключений, она была наказана по всем правилам. А приглашать ли Марию на соревнования или нет, то это уже решают исключительно организаторы. Мы к этому не имеем никакого отношения», — цитирует Саймона официальный сайт WTA.

Напомним, что представительница России уже получила приглашения в основную сетку турниров в Мадриде и Риме, а вскоре может получить wild card и на «Ролан Гаррос».
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Президент FFT встретился с Шараповой для обсуждения вопроса ее участия в «Ролан Гаррос»

Президент FFT встретился с Шараповой для обсуждения вопроса ее участия в «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Глава Федерации тенниса Франции (FFT) Бернар Джудичелли провел встречу с россиянкой Марией Шараповой по поводу ее просьбы предоставить ей «уайлд кард» (специальное приглашение для участия) на турнир серии Большого шлема — Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»). Об этом сообщает французский журнал Tennis Magazine.
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