Стив Саймон: Предоставление Шараповой wild card — это исключительно решение организаторов соревнований
Глава WTA Стив Саймон прокомментировал информацию о том, что россиянка Мария Шарапова получает wild card на различные турниры лишь потому, что имеет «звёздный» статус, якобы нарушая при этом принципы fair play.
«В моём понимании, если спортсмен отбыл своё наказание, то он может играть. Для Шараповой не делали никаких исключений, она была наказана по всем правилам. А приглашать ли Марию на соревнования или нет, то это уже решают исключительно организаторы. Мы к этому не имеем никакого отношения», — цитирует Саймона официальный сайт WTA.
Напомним, что представительница России уже получила приглашения в основную сетку турниров в Мадриде и Риме, а вскоре может получить wild card и на «Ролан Гаррос».
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