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10 марта 2017, 13:05 | Теннис | УНИАН

Индиан-Уэллс: Долгополов выиграл матч первого круга, Цуренко проиграла

На теннисном турнире в США состоялись матчи первого круга соревнований.

На теннисном турнире в США состоялись матчи первого круга соревнований. Увеличить
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В американском Индиан-Уэллсе завершились матчи первого круга теннисного турнира BNP Paribas Open, в которых украинец Александр Долгополов выиграл, а Леся Цуренко уступила и выбыла из борьбы, сообщает официальный сайт соревнований.

Долгополов, занимающий в рейтинге 64-е место, обыграл 39-ю ракетку мира Виктора Троицки из Сербии — 6:1, 6:4. Украинец имел полное преимущество в первом сете, а во втором соперник смог выровнять игру, позволив украинцу сделать только один «лишний» брейк.

Во втором круге украинец сыграет против Филиппа Кольшрайбера из Германии.

В свою очередь, 41-я ракетка мира Цуренко в упорнейшей борьбе проиграла 49-й в мировом рейтинге Пэн Шуай из Китая — 2:6, 6:2, 5:7.

Как сообщал УНИАН, ранее турнир покинула Екатерина Бондаренко, которая в первом круге проиграла другой китаянке Ван Цян.

Таким образом, во втором круге соревнований Украину представят Долгополов и 10-я ракетка мира Элина Свитолина, которая благоджаря высокому месту в рейтинге пропускала первый круг. Свой стартовый матч в Индиан-Уэллсе она проведет против Ван Цян.
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