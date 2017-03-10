Индиан-Уэллс: Долгополов выиграл матч первого круга, Цуренко проиграла
На теннисном турнире в США состоялись матчи первого круга соревнований.
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В американском
Долгополов, занимающий в рейтинге 64-е место, обыграл 39-ю ракетку мира Виктора Троицки из Сербии — 6:1, 6:4. Украинец имел полное преимущество в первом сете, а во втором соперник смог выровнять игру, позволив украинцу сделать только один «лишний» брейк.
Во втором круге украинец сыграет против Филиппа Кольшрайбера из Германии.
В свою очередь, 41-я ракетка мира Цуренко в упорнейшей борьбе проиграла 49-й в мировом рейтинге Пэн Шуай из Китая — 2:6, 6:2, 5:7.
Как сообщал УНИАН, ранее турнир покинула Екатерина Бондаренко, которая в первом круге проиграла другой китаянке Ван Цян.
Таким образом, во втором круге соревнований Украину представят Долгополов и 10-я ракетка мира Элина Свитолина, которая благоджаря высокому месту в рейтинге пропускала первый круг. Свой стартовый матч в
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