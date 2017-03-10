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https://sport.mail.ru/news/tennis/29025528/
10 марта 2017, 0:41 | Теннис | GoTennis.ru

Индиан-Уэллс. Кузнецова и Младенович выиграли стартовый матч парных соревнований

Российская теннисистка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович преодолели барьер первого раунда парного турнира в Индиан-Уэллсе, переиграв немку Анну-Лену Грёнефельд и чешку Квету Пешке, — 6/4, 6/1.

Российская теннисистка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> и француженка Кристина Младенович преодолели барьер первого раунда парного турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> переиграв немку <nobr>Анну-Лену</nobr> Грёнефельд и чешку <span class=error>Квету</span> Пешке — 6/4 6/1. Увеличить
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Встреча продлилась 1 час 1 минуту. Светлана и Кристина реализовали пять брейк-пойнтов и четырежды ошибались при подаче. Грёнефельд и Пешке один раз взяли подачу соперниц, сделали один эйс и восемь двойных ошибок.

Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Кузнецова и Младенович сыграют с чешкой Андреа Главацковой и китаянкой Пэн Шуай.
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