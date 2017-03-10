Индиан-Уэллс. Кузнецова и Младенович выиграли стартовый матч парных соревнований
Российская теннисистка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович преодолели барьер первого раунда парного турнира в
Индиан-Уэллсе, переиграв немку Анну-Лену Грёнефельд и чешку Квету Пешке, — 6/4, 6/1.
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Встреча продлилась 1 час 1 минуту. Светлана и Кристина реализовали пять
Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Кузнецова и Младенович сыграют с чешкой Андреа Главацковой и китаянкой Пэн Шуай.
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