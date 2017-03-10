Индиан-Уэллс. Кузнецова и Младенович выиграли стартовый матч парных соревнований

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча продлилась 1 час 1 минуту. Светлана и Кристина реализовали пять брейк-пойнтов и четырежды ошибались при подаче. Грёнефельд и Пешке один раз взяли подачу соперниц, сделали один эйс и восемь двойных ошибок.

Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Кузнецова и Младенович сыграют с чешкой Андреа Главацковой и китаянкой Пэн Шуай.