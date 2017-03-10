Патриция Мария Тиг выбыла из борьбы на турнире в Индиан-Уэллсе
Румынская теннисистка Патриция Мария Тиг не смогла преодолеть барьер первого раунда соревнований в
Индиан-Уэллсе, проиграв в трёх сетах колумбийке Мариане Дуке-Марино, — 4/6, 6/0, 4/6.
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За 2 часа 10 минут, проведённых на корте, 99-я ракетка мира, 22-летняя Тиг, шесть раз брала подачу оппонентки и допустила столько же двойных ошибок. 27-летняя
Во втором круге турнира BNP Paribas Open
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