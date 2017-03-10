Патриция Мария Тиг выбыла из борьбы на турнире в Индиан-Уэллсе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 2 часа 10 минут, проведённых на корте, 99-я ракетка мира, 22-летняя Тиг, шесть раз брала подачу оппонентки и допустила столько же двойных ошибок. 27-летняя Дуке-Марино, занимающая 112-ю позицию в мировой классификации, реализовала пять брейк-пойнтов и четырежды ошибалась при подаче. В личных встречах соперниц установилось равенство — 2:2.