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https://sport.mail.ru/news/tennis/29025527/
10 марта 2017, 0:41 | Теннис | GoTennis.ru

Патриция Мария Тиг выбыла из борьбы на турнире в Индиан-Уэллсе

Румынская теннисистка Патриция Мария Тиг не смогла преодолеть барьер первого раунда соревнований в Индиан-Уэллсе, проиграв в трёх сетах колумбийке Мариане Дуке-Марино, — 4/6, 6/0, 4/6.

Румынская теннисистка Патриция Мария <span class=error>Тиг</span> не смогла преодолеть барьер первого раунда соревнований в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> проиграв в трёх сетах колумбийке <span class=error>Мариане</span> <nobr>Дуке-Марино</nobr> — 4/6 6/0 4/6. Увеличить
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За 2 часа 10 минут, проведённых на корте, 99-я ракетка мира, 22-летняя Тиг, шесть раз брала подачу оппонентки и допустила столько же двойных ошибок. 27-летняя Дуке-Марино, занимающая 112-ю позицию в мировой классификации, реализовала пять брейк-пойнтов и четырежды ошибалась при подаче. В личных встречах соперниц установилось равенство — 2:2.

Во втором круге турнира BNP Paribas Open Дуке-Марино сразится с американкой Мэдисон Киз.
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Индиан-Уэллс. Кузнецова и Младенович выиграли стартовый матч парных соревнований

Российская теннисистка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович преодолели барьер первого раунда парного турнира в Индиан-Уэллсе, переиграв немку Анну-Лену Грёнефельд и чешку Квету Пешке, — 6/4, 6/1.
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10 марта

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