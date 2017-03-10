Индиан-Уэллс. Юлия Гёргес добилась победы на старте соревнований

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Поединок продлился 1 час 32 минуты. 50-я ракетка мира, 28-летняя Юлия, сделала четыре брейка и пять эйсов, восемь раз ошибившись при подаче. 23-летняя Томлянович, занимающая 664-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взяла подачу соперницы, совершила четыре эйса и девять двойных ошибок. Немка вышла вперёд в личных встречах спортсменок — 2:1.

Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Гёргес померится силами с австралийкой Самантой Стосур.