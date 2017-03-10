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10 марта 2017, 0:13 | Теннис | GoTennis.ru

Индиан-Уэллс. Юлия Гёргес добилась победы на старте соревнований

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес преодолела барьер первого раунда турнира в Индиан-Уэллсе, победив в двух сетах хорватку Айлу Томлянович, — 7/5, 6/2.

Немецкая теннисистка Юлия <span class=error>Гёргес</span> преодолела барьер первого раунда турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> победив в двух сетах хорватку <span class=error>Айлу</span> Томлянович — 7/5 6/2. Увеличить
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Поединок продлился 1 час 32 минуты. 50-я ракетка мира, 28-летняя Юлия, сделала четыре брейка и пять эйсов, восемь раз ошибившись при подаче. 23-летняя Томлянович, занимающая 664-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взяла подачу соперницы, совершила четыре эйса и девять двойных ошибок. Немка вышла вперёд в личных встречах спортсменок — 2:1.

Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Гёргес померится силами с австралийкой Самантой Стосур.
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