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10 марта 2017, 0:12 | Теннис | GoTennis.ru

Магда Линетт стала участницей второго раунда турнира BNP Paribas Open

Польская теннисистка Магда Линетт преодолела барьер первого круга соревнований в Индиан-Уэллсе, переиграв в двух сетах американку Тэйлор Таунсенд, — 6/4, 6/2.

Польская теннисистка Магда <span class=error>Линетт</span> преодолела барьер первого круга соревнований в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> переиграв в двух сетах американку <span class=error>Тэйлор</span> Таунсенд — 6/4 6/2. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 18 минут. 80-й номер рейтинга WTA, 25-летняя Магда, записала на свой счёт четыре брейка, две подачи навылет и пять двойных ошибок. 20-летняя Таунсенд, занимающая 110-е место в мировой классификации, один раз взяла подачу оппонентки, сделала один эйс и четырежды ошибалась на своей подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором раунде турнира BNP Paribas Open Линетт сыграет с датчанкой Каролин Возняцки.
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Индиан-Уэллс. Кузнецова и Младенович выиграли стартовый матч парных соревнований

Российская теннисистка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович преодолели барьер первого раунда парного турнира в Индиан-Уэллсе, переиграв немку Анну-Лену Грёнефельд и чешку Квету Пешке, — 6/4, 6/1.
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10 марта

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Индиан-Уэллс. Кузнецова и Младенович выиграли стартовый матч парных соревнований

Магда Линетт стала участницей второго раунда турнира BNP Paribas Open