Магда Линетт стала участницей второго раунда турнира BNP Paribas Open

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Матч продолжался 1 час 18 минут. 80-й номер рейтинга WTA, 25-летняя Магда, записала на свой счёт четыре брейка, две подачи навылет и пять двойных ошибок. 20-летняя Таунсенд, занимающая 110-е место в мировой классификации, один раз взяла подачу оппонентки, сделала один эйс и четырежды ошибалась на своей подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором раунде турнира BNP Paribas Open Линетт сыграет с датчанкой Каролин Возняцки.