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https://sport.mail.ru/news/tennis/29025225/
9 марта 2017, 23:55 | Теннис | GoTennis.ru

BNP Paribas Open. Паоло Лоренци взял верх над Робином Хаазе

Итальянский теннисист Паоло Лоренци преодолел барьер первого круга турнира в Индиан-Уэллсе победив в двух сетах Робина Хаазе из Нидерландов, — 6/4, 6/3.

Итальянский теннисист <span class=error>Паоло</span> <span class=error>Лоренци</span> преодолел барьер первого круга турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> победив в двух сетах <span class=error>Робина</span> <span class=error>Хаазе</span> из Нидерландов — 6/4 6/3. Увеличить
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За 1 час 23 минуты, проведённые на корте, 38-я ракетка мира, 35-летний Паоло, реализовал пять брейк-пойнтов, сделал шесть эйсов и один раз ошибся при подаче. 29-летний Хаазе, занимающий 47-е место в мировой классификации, дважды брал подачу соперника, совершил восемь эйсов и пять двойных ошибок. Итальянец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Во втором раунде турнира BNP Paribas Open Лоренци выступит против швейцарца Стэна Вавринки.
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