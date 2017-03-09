BNP Paribas Open. Паоло Лоренци взял верх над Робином Хаазе

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За 1 час 23 минуты, проведённые на корте, 38-я ракетка мира, 35-летний Паоло, реализовал пять брейк-пойнтов, сделал шесть эйсов и один раз ошибся при подаче. 29-летний Хаазе, занимающий 47-е место в мировой классификации, дважды брал подачу соперника, совершил восемь эйсов и пять двойных ошибок. Итальянец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Во втором раунде турнира BNP Paribas Open Лоренци выступит против швейцарца Стэна Вавринки.