BNP Paribas Open. Паоло Лоренци взял верх над Робином Хаазе
Итальянский теннисист Паоло Лоренци преодолел барьер первого круга турнира в
Индиан-Уэллсе победив в двух сетах Робина Хаазе из Нидерландов, — 6/4, 6/3.
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За 1 час 23 минуты, проведённые на корте, 38-я ракетка мира, 35-летний Паоло, реализовал пять
Во втором раунде турнира BNP Paribas Open Лоренци выступит против швейцарца Стэна Вавринки.
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