Люси Шафаржова преодолела барьер первого круга турнира BNP Paribas Open

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Первая очная встреча спортсменок продолжалась 1 час 30 минут. 40-я ракетка мира, 30-летняя Люси, записала в свой актив шесть брейков и восемь эйсов, шесть раз ошибившись при подаче. 24-летняя Арруабаррена, находящаяся на 72-й позиции в мировой классификации, два раза брала подачу оппонентки, сделала два эйса и пять двойных ошибок.

Во втором круге турнира BNP Paribas Open Шафаржова сразится с американкой Коко Вандевеге.