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9 марта 2017, 23:54 | Теннис | GoTennis.ru

Люси Шафаржова преодолела барьер первого круга турнира BNP Paribas Open

Чешская теннисистка Люси Шафаржова прошла во второй раунд соревнований в Индиан-Уэллсе, обыграв в двух сетах испанку Лару Арруабаррену, — 6/3, 6/2.

Чешская теннисистка <span class=error>Люси</span> <span class=error>Шафаржова</span> прошла во второй раунд соревнований в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> обыграв в двух сетах испанку <span class=error>Лару</span> Арруабаррену — 6/3 6/2. Увеличить
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Первая очная встреча спортсменок продолжалась 1 час 30 минут. 40-я ракетка мира, 30-летняя Люси, записала в свой актив шесть брейков и восемь эйсов, шесть раз ошибившись при подаче. 24-летняя Арруабаррена, находящаяся на 72-й позиции в мировой классификации, два раза брала подачу оппонентки, сделала два эйса и пять двойных ошибок.

Во втором круге турнира BNP Paribas Open Шафаржова сразится с американкой Коко Вандевеге.
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