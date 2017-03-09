Люси Шафаржова преодолела барьер первого круга турнира BNP Paribas Open
Чешская теннисистка Люси Шафаржова прошла во второй раунд соревнований в
Индиан-Уэллсе, обыграв в двух сетах испанку Лару Арруабаррену, — 6/3, 6/2.
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Первая очная встреча спортсменок продолжалась 1 час 30 минут. 40-я ракетка мира, 30-летняя Люси, записала в свой актив шесть брейков и восемь эйсов, шесть раз ошибившись при подаче. 24-летняя Арруабаррена, находящаяся на 72-й позиции в мировой классификации, два раза брала подачу оппонентки, сделала два эйса и пять двойных ошибок.
Во втором круге турнира BNP Paribas Open Шафаржова сразится с американкой Коко Вандевеге.
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